HASTANEDEN ACI HABER, 15 GÜN SONRA GELDİ

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne oğlu ile birlikte boğulma tehlikesi geçirdikten sonra 15 gündür Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Süheyla Eser (37), yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'dan 3 Eylül günü gezmek için Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne gelen Eser ailesinin 15 yaşındaki oğlu Alihan, serinlemek için Halk Plajı kısmında göle girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan oğlunu gören Süheyla Eser de oğlunu kurtarmak için göle girdi. Anne- oğlun suda çırpındığını gören cankurtaranlar, kurtararak sahile çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülen anne- oğul buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Süheyla Eser'in duran kalbi masajla çalıştırıldı. Alihan Eser ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden önceki gün taburcu oldu. Burdur Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Süheyla Eser, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Eser'in cenazesi toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Boyalı Köyü'ne götürüldü.