İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (6)

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili, tedaviye alındığı özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener'in yaptığı açıklamada, "Sayın İbrahim Tatlıses'in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortapedi uzmanlarınca muaeyene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),