Son Dakika Haberleri: Hastaneden Ahmet Ağaoğlu Açıklaması

Hastaneden Ahmet Ağaoğlu Açıklaması

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı ve bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu.

Hastaneden Ahmet Ağaoğlu Açıklaması, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı ve bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun bugün Fulya'daki hastanelerine muayene amaçlı geldiği belirtilerek, "Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Özdemir tarafından muayenesi yapılmış ve ciddi bir rahatsızlığı saptanmamıştır. Hastamız stres, uykusuzluk, kilo kaybı ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurmuş, gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılmıştır. Sağlığında ciddi bir problem saptanmamıştır. Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Acıbadem, Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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