HASTANEDEN AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ: GEZMEK İÇİN ÇALDIM  (1) - Son Dakika

HASTANEDEN AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ: GEZMEK İÇİN ÇALDIM (1)
PROF. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A. ilk ifadesine ambulansı gezmek için çaldığını söyledi.
PROF. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A. ilk ifadesine ambulansı gezmek için çaldığını söyledi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, Çetin A. isimli bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şüphelinin durmaması üzerine ekipler havaya ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan Çetin A., teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalınan ambulans ise bir polis memuru tarafından hastaneye geri getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Çetin A.'nın verdiği ilk ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:52 Kaynak: DHA
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