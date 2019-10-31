Son Dakika Haberleri: Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı
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Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait ambulansı önceki gece çalan ve Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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