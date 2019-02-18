Son Dakika Haberleri: Hastaneden Bilgisayar Monitörü, Klavye ve Ram Çaldılar

Hastaneden Bilgisayar Monitörü, Klavye ve Ram Çaldılar

57 dakika önce

KASTAMONU Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne giren 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye çalıp kaçtı.

Hastaneden Bilgisayar Monitörü, Klavye ve Ram Çaldılar, System.String[]
KASTAMONU Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne giren 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye çalıp kaçtı.

Dün öğle saatlerinde hastanenin radyoloji bölümüne giren kimliği belirsiz 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye alarak kaçtı. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, inceleme yaptı, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Polis, görüntülere yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:25 Kaynak: DHA

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