Hastaneden Bilgisayar Monitörü, Klavye ve Ram Çaldılar
57 dakika önce
KASTAMONU Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne giren 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye çalıp kaçtı.
KASTAMONU Devlet Hastanesi
Radyoloji Bölümü'ne giren 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye çalıp kaçtı.
Dün öğle saatlerinde hastanenin radyoloji bölümüne giren kimliği belirsiz 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye alarak kaçtı. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, inceleme yaptı, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Polis
, görüntülere yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:25 Kaynak: DHA
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