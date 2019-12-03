Son Dakika Haberleri: Hastaneden Demirtaş açıklaması
Son Dakika Güncel Hastaneden Demirtaş açıklaması - Son Dakika

Hastaneden Demirtaş açıklaması

7 saat önce

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Hastaneden Demirtaş açıklaması, System.String[]

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Hastane'den yapılan açıklamada, "2 Aralık 2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen 'Selahattin Demirtaş' isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Selahattin Demirtaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek
Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaneden Demirtaş açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]