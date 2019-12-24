Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı - Son Dakika

Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı

6 saat önce

kız kazada yaralandıBurdur'da hastaneden dönerken hafif ticari araçla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Demirezen (43) ile kızı Huriye Demirezen yaralandı.

kız kazada yaralandı

Burdur'da hastaneden dönerken hafif ticari araçla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Demirezen (43) ile kızı Huriye Demirezen yaralandı.

Kaza dün Burdur- Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkisinde meydana geldi. Isparta'daki gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba-kız AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı.

Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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