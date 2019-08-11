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Hastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobille çarpıştı: 4 yaralı

54 dakika önce

Samsun'da hastaneden hasta ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu motosikletin aynı hastaneye hasta ziyaretine gidenleri taşıyan otomobil ile çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobille çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Samsun'da hastaneden hasta ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu motosikletin aynı hastaneye hasta ziyaretine gidenleri taşıyan otomobil ile çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören akrabalarını ziyaretten dönen Samet Öket (20) idaresindeki 34 BCG 674 motosiklet, aynı hastaneye hasta ziyaretine giden Emre Avcıoğlu yönetimindeki 34 VS 6311 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Öket ile motosiklette bulunan Büşra Öket, 9 yaşındaki Belinay Öket ve otomobilde bulunan Nadire Avcıoğlu yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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