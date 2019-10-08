Son Dakika Haberleri: Hastaneden dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Hastaneden dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hastaneden dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

29 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp, takla attı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp, takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Denizli-Serinhisar Karayolu Zeytinlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet İşmal (42), 20 B 9209 plakalı otomobille, rahatsızlanan babası Ethem İşmal'i, annesi Güllü İşmal (81) ile birlikte, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işleri biten aile, Serinhisar'daki evlerine dönmek için aynı otomobille yola çıktı. Mehmet İşmal, dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan otomobil, bir ağaca çarpıp, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığını tespit ettikleri sürücü Mehmet İşmal ve annesi Güllü İşmal'i (81), ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Ethem İşmal (83) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hastaneden dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Serinhisar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
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