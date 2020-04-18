Hastaneden evine gitmek isteyen kadının yardımına polis ekipleri koştu - Son Dakika

Hastane önünde uygulama yapan emniyet personelinden yardım isteyen Havva Ersoy'u polis ekipleri evine kadar götürdü. Polislere teşekkür eden Ersoy, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de ikamet eden Havva Ersoy'u bahçesindeki ahırda beslediği inek tepti. Yüzünde yaralanan Ersoy, Arnavutköy Devlet Hastanesi 'ndeki tedavisinin ardından evine dönmek isteyince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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