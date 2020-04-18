Hastaneden evine gitmek isteyen kadının yardımına polis ekipleri koştu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de ikamet eden Havva Ersoy'u bahçesindeki ahırda beslediği inek tepti.

Arnavutköy 'de ineğin tepmesi sonucu yaralanarak başvurduğu hastanede tedavisi tamamlanan kadını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadığı için polis ekipleri eve götürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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