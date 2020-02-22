Hastaneden firar etti yakalandı - Son Dakika
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Hastaneden firar etti yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda cezaevindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastaneden firar eden bir kişi yakalandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda cezaevindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastaneden firar eden bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde bir eğlence merkezi çıkışında ilçe esnaflarından M.S.M. ve B. M. isimli şahısların ateşli silahla vurulması olayının azmettiricisi olduğu ve İstanbul'da Bağımsız Milletvekili Adayı Tuncay Şeyranlıoglu'nun alacak meselesinden dolayı öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli yükümlü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonla yakalandı.


Kasten öldürme, basit yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranma kaydı olduğu ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.K'nin daha önce yakalanarak Burhaniye cezaevine teslim edildikten sonra sağlık sorunları gerekçesi ile tedavi için sevk edildiği hastaneden geçtiğimiz yıl firar ettiği bildirildi.


Polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucu yapılan operasyonla hükümlü firarinin Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi bölgesinde yakalandığı sırada üzerinde HS 45 ACP Marka Ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 adet fişeğin de ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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