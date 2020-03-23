Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı - Son Dakika
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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

6 saat önce

ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı, System.String[]

ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Zatürre teşhisi konulan Y.Y., Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testin ardından koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Ancak Y.Y., akşam saatlerinde görevlileri atlatıp, hastaneyi terk etti. Durumu fark eden sağlık çalışanları, polisi aradı. Polis, yaptığı araştırmalar sonunda Y.Y.'nin Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Ambulans ve özel kıyafetlerle adrese gelen sağlık görevlileri, saat 02.30 sıralarında Y.Y.'yi yeniden hastaneye götürdü. Hasta, gözetim altına alındı.

Görüntü dökümü:

Hastanın evinin önünden görüntü

Özel kıyafetli ekiplerden görüntü

Ambulansın evden ayrılışı

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:58 Kaynak: DHA

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