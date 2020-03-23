Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı - Son Dakika
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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

6 saat önce

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı (2)ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı (2)

ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Zatürre teşhisi konulan Y.Y., Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testin ardından koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Ancak Y.Y., akşam saatlerinde görevlileri atlatıp, hastaneyi terk etti. Durumu fark eden sağlık çalışanları, polisi aradı. Polis, yaptığı araştırmalar sonunda Y.Y.'nin Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Ambulans ve özel kıyafetlerle adrese gelen sağlık görevlileri, saat 02.30 sıralarında Y.Y.'yi yeniden hastaneye götürdü. Hasta, gözetim altına alındı.

KOMŞULARI KORKTU

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçan ve evinde bulunarak tekrar hastaneye götürülen Yavuz Y, komşularını korkuttu. Binada oturanlar, Yavuz Y.'nin götürülmesi ardından apartmanı dezenfekte etti. Aynı binada oturan Emsal Ünal, Yavuz Y.'nin 4'üncü kattaki evinden çıkarılması sırasında panik yaşadıklarını söyleyerek, "Durumu daha sonra öğrendik. 4'üncü katta oturuyorlardı. Binayı komple dezenfekte ettik" dedi. Yan binada oturan apartman sakini de, herkesin panik halinde olduğunu, gece kapıda polis ve sağlık ekiplerini görünce korktuklarını belirtti

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:21 Kaynak: DHA

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