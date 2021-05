Hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

İZMİT'te tedavi gördüğü hastaneden yarı çıplak halde kaçan ve elinde sopayla dolaşan psikiyatri hastası Adnan C.'nin (23) yakalanması için polis harekete geçti. Yaklaşık 2 saatlik aramanın sonucunda bulunan Adnan C., tekrar hastaneye götürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Umuttepe kampüsü çevresinde yarı çıplak halde elinde sopayla gezen bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Hastaneye gelen polis, ihbar edilen kişinin tedavi gördüğü hastaneden kaçan psikiyatri hastası Adnan C. olduğunu belirledi. Hastane çevresinde bulunan ormanlık alanda arama yapan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu hastane önünde görülen Adnan C., polis ekipleri tarafından ikna edilerek araca alındı. Adnan C. daha sonra tekrar hastaneye götürüldü.