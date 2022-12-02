Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

02.12.2022 10:33
Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de bıçakla yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan ve sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de bıçakla yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan ve sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Dün gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Caddesi yakınlarında bulunan Efsaneler Sokak'ta iki grupta arasında çıkan bıçaklı kavgada yakalanan 23 yaşındaki Battal Ç., sağlık kontrolü için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine götürüldü. Çıkan kavgada hem kendisi bıçakla yaralanan, hem de karşı taraftan birisini bıçakla yaralayan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kaçtı. Tedavi için kendisine vurulan uyuşturucu iğnenin etkisi altındayken koşarak hastaneden çıkan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çok sayıda polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakınlarda bulunan bir ormanlık alanda yakalanan şüpheli Battal Ç., kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın?" sorusuna tepki gösteren şüpheli Battal Ç., yarım kalan sağlık kontrolünün yapılması için polis ekiplerinin nezaretinde Acil Servis'e götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı bankamatik kurulmasını talep ediyor Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı bankamatik kurulmasını talep ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Servis, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:54 Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek
09:44 Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı
09:37 MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü
09:22 Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada
09:21 Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:17 Büyük bir hata mı yapıldı? Japonya'nın tarihi zaferi sonrası dünya bu görüntüyü konuşuyor
09:12 GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül alanlar
08:34 Şarkıcı Kenan Doğulu, elinden ödül aldığı eşi Beren Saat'in konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
23:27 Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı
20:17 Elazığ'da ölü bulunan hemşireyle ilgili üzen ayrıntılar! Hayatında her şey ters gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 10:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement