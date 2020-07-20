Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu - Son Dakika

Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı ve hastanenin izolasyon alanından kaçtığı öne sürülen kadın, otobüs durağında baygın halde bulundu.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı ve hastanenin izolasyon alanından kaçtığı öne sürülen kadın, otobüs durağında baygın halde bulundu.

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Merkez Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir otobüs durağında bir kadının baygın halde olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri söz konusu durağa gitti. Ekipler yerde yatan kadının bir hafta önce yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı ve tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçtığı iddia edilen D.M. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak durağa kimseyi yaklaştırmadı.

Aynı hastanede 2 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen D.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu - Son Dakika
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20:48
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