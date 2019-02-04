Son Dakika Haberleri: Hastaneden Memur ve Öğrencilere Destek

Hastaneden Memur ve Öğrencilere Destek

1 saat önce

Siirt Devlet Hastanesi memur ve öğrenciler için saat 20.00'a kadar mesai yapacak.

Hastaneden Memur ve Öğrencilere Destek, System.String[]
Siirt Devlet Hastanesi memur ve öğrenciler için saat 20.00'a kadar mesai yapacak.

Başhekimi Sedat Yeşilbaş, mesai dışı poliklinik ve ameliyat çalışmasını bu ay itibariyle başlattıklarını söyledi.

Mesai dışı uygulamada doktor, hemşire ve personellerin hizmetlerinin gönüllük esasına dayalı katılım sağladığını kaydeden Yeşilbaş, "Mesai dışı uygulamada saat 17: 00 ve 20.00 arası uygulanıyor. Memur ve öğrenciler gibi mesai saatleri içerisinde hastaneye gelemeyenler için bu uygulamaya geçtik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:16 Kaynak: AA

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