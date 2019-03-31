Hastaneden Oy Kullanmaya Gitti
27 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Sinezer Ballı, sağlık görevlilerinin yardımı ile okula giderek oyunu kullandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de Atatürk
Devlet Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Sinezer Ballı, sağlık görevlilerinin yardımı ile okula giderek oyunu kullandı. Ballı, ardından tekrar hastaneye tedavisine gitti.
Düzce'de oy verme işlemi sürüyor. Ekipler tarafından evde oy kullanmanın yanı sıra isteyen yaşlı ve hasta vatandaşlar da sandığa götürülerek oy kullandırılıyor. Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde akciğerlerinde oluşan solunum sıkıntısı tedavisi gören Sinezer Ballı, oy kullanmak istedi. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri harekete geçti. Hastanedeki yataklı servisten görevliler eşliğinde çıkarılan yaşlı kadın Beyciler İlkokulu'ndaki 1064 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemini gerçekleştiren yaşlı kadın daha sonra tedavi gördüğü hastaneye tekrar dönerken yaptığı konuşmada kullandığı oyun hayırlı olmasını dileyerek, "Ben hastayım hastanede yatıyorum. Oy kullandım hastaneye geri dönüyorum" dedi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:49 Kaynak: İHA
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