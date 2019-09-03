Son Dakika Haberleri: Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
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Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar

4 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, hakkında 26 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sağlık raporu için hastaneye getirilen S.K. yakınları tarafından hastaneden kaçırıldı. Polisle girilen silahlı çatışmada S.K. omzundan vuruldu. Araç ile kaçırılan S.K. ilçe önce Manisa'da özel bir hastaneye götürüldü ancak hastane yaralıyı kabul etmedi ve şahıslar yaralıyı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanelerde güvenlik önlemi alan polisler S.K.'yı yakaladı. S.K. polis nezaretinde tedavi altına alındı.


Olayın ardından emniyet güçleri hastaneden suçlu kaçırma olayına karışan şahıslar hakkında kapsamlı bir çalışma yaptı. Olaya karıştığı tespit edilen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Hastaneden şüpheli kaçırma olayına karışan şahıslar tutuklandı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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