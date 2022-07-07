Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

07.07.2022 08:48
Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 Haziran'da Sevim Özdemir'in öldüren ve sonra kendini vuran İ.E. tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 Haziran'da Sevim Özdemir'in öldüren ve sonra kendini vuran İ.E. tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran günü Baraj Caddesi, Vergi Dairesi karşısında meydana gelen olayda İ.E. tartıştığı Sevim Özdemir'i vurdu. Daha sonra ise kendi intihar etmek istemiş ancak ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmişti. Buradan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İ.E. tedavisinin ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Ordu'daki 'gürültü' cinayeti katil zanlısı adliyede Ordu'daki 'gürültü' cinayeti katil zanlısı adliyede Son dakika haberi: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı Son dakika haberi: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 08:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement