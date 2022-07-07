Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran günü Baraj Caddesi, Vergi Dairesi karşısında meydana gelen olayda İ.E. tartıştığı Sevim Özdemir'i vurdu. Daha sonra ise kendi intihar etmek istemiş ancak ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmişti. Buradan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İ.E. tedavisinin ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika

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