Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.

Son kontrollerinin ardından 3 gün önce taburcu olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar... 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.

Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi."

Hakan Altun, 2 ay boyunca Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programında yer alamayacak.

Kanal D'de ekrana gelen 'Şarkılar Bizi Söyler' programının kalan 4 bölümü Hakan Altun'suz çekilecek. Altun'un 'Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonunda yer alıp almayacağına ise doktoru karar verecek.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.