Son Dakika Haberleri: Hastaneden 'Tıp Bayramı'na Özel Gece

Hastaneden 'Tıp Bayramı'na Özel Gece

59 dakika önce

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri yetkilileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve aileleri '14 Mart Tıp Bayramı'nı düzenledikleri yemek programı ile kutladı.

Hastaneden 'Tıp Bayramı'na Özel Gece, System.String[]
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri yetkilileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve aileleri '14 Mart Tıp Bayramı'nı düzenledikleri yemek programı ile kutladı.

Bir restoranda düzenlenen yemekte Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, Genel Müdür Yardımcıları Yasemin Turan ve Fatih Esen, Çiftlik Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü, Meydan Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuğta, hastane idarecileri ve doktorlar katıldı.

Düzenlenen yemek programında konuşma yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Yeni Zellanda'da 49 Müslüman kardeşimiz şehit oldu. Ben buradan ailelerine sabırlar diliyorum ve ülkemiz içinde şükretmek istiyorum. Geçen Tıp Bayramı'nda da yine böyle bir güzel yemek organizasyonu yapmıştık. Bu vesile ile aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. O zaman Allah tekrarına kavuştursun demiştim. Yine bugüne kavuştuk ve bir arada olma fırsatı verdi. İnşallah bir sonraki Tıp Bayramı'nda da daha geniş bir kadroyla buluşuruz diyorum. Hepinizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Armutlu'nun konuşmasının ardından pasta kesimi yapıldı, hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Armutlu, Samsun, Tıp Bayramı, Güncel
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