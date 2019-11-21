Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması
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Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Maslak'ta özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti. Hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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