Son Dakika Haberleri: Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması
Son Dakika Güncel Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması - Son Dakika

Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması

6 saat önce

Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.

Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması, System.String[]

Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.


Maslak'ta özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti. Hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Yaşar Büyükanıt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaneden Yaşar Büyükanıt açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]