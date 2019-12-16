Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı - Son Dakika
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Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı

6 saat önce

Vatandaşların hastaneler için cepten yaptığı harcamalar son 3 yılda yüzde 43 arttı.

Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı, System.String[]

Vatandaşların hastaneler için cepten yaptığı harcamalar son 3 yılda yüzde 43 arttı. Kişi başı sağlık harcamaları ise 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 TL'ye yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sağlık Harcamaları istatistiklerine göre, 2018 yılında hanehalkının hastanelere cepten yaptığı harcamalar son 3 yılda yüzde 43 artış göstererek 10 milyar 975 milyon TL'ye ulaştı. Kişi başı sağlık harcamaları ise 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 TL'ye yükseldi. Bu tutarın yüzde 77,5'i devlet tarafından karşılanırken yüzde 17,3'ü yani 351 TL'si ise hanehalkı tarafından ödendi. Cepten yapılan harcamaların yüzde 40'ı ise hastaneler için yapıldı. Kişi başı sağlık harcaması 2012 yılından bu yana en fazla artışı 2018 yılında kaydetti.


"Vatandaşların özel sağlık kuruluşları arasında karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor"


Her geçen yıl hastaneler için yapılan sağlık harcamalarındaki artış girişimcileri de harekete geçirdi. 2019 yılında, sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak ve hastalara farklı hizmetler arasından seçim imkanı sunmak için kurulan e-sağlık platformu heryerdesaglik.com'un kurucusu Uzm. Dr. Ali Yakut, "İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için vatandaşların özel sağlık kuruluşları arasında karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor. Farklı seçenekler arasından ihtiyaca en uygun hizmete erişim imkanı sunan platformumuzda, kişilere hizmet boyunca karşılaştığı sorunlar için de danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Şu an için 17 sağlık kuruluşu ile hizmetimize devam ediyoruz ve her ay platformumuza 3-4 hastane ekleniyor. Aylık kullanıcı sayımız ise 900'e ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.


" Ankara'dan sonra, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başladı"


Söz konusu e-sağlık platformunun anlaşmalı kurum sayısını her geçen gün artırdığını, Ankara'dan sonra şimdi de İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başladığını belirten Uzm. Dr. Ali Yakut, "Ota Jinemed Hastanesi ile İstanbullulara, Yaşam Hastaneleri'yle Antalyalılara sağlık hizmetinde alternatifler sunuyoruz. Sağlık hizmetlerine aracılık eden platform üzerinden en çok doğum paketi, check up ve estetik işlemleri karşılaştırılırken, aynı zamanda gıda takviyeleri ve sağlık ürünlerine de makul fiyatlarla ulaşılabiliyor. Hastaların aldıkları hizmet boyunca tüm şikayetlerinin de çözüme kavuşmasında aracılık eden Her Yerde Sağlık, hastane yönetimleri ve hastalar arasında da aracılık üstleniyor. Tüm hizmetlerde özel sigorta ile müşterilerini güvence altına alan Her Yerde Sağlık, yaşanılabilecek olumsuzluklarda da hastalarına destek oluyor" dedi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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