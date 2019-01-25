Hastaneler İçin Gürültü Eylem Planı Hazırlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek olan "Sakarya İli, Karayolları Kaynaklı Gürültü Haritalarının Çıkarılması ve Eylem Planlarının Hazırlanması" Projesi, Doğu Marmara Kalkınma...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek olan "Sakarya İli, Karayolları Kaynaklı Gürültü Haritalarının Çıkarılması ve Eylem Planlarının Hazırlanması" Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek almaya hak kazandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MARKA'nın 2018 Teknik Destek Programı kapsamında kasım-aralık döneminde hibe almaya hak kazanan proje için eylem planı hazırlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yataklı sağlık hizmeti veren kurumların çok hassas kullanım alanları olduğunu belirtti.



Bu alanların gürültüye maruz kalma düzeylerinin minimum seviyede tutulması gerektiğini aktaran Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:



"Bu projemizle ilk olarak sağlık kurumlarımızın maruz kaldığı gürültü seviyesinin belirlenmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili yol haritasının çıkarılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir çevre sunulması, gürültü kirliğinin azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda çok hassas olarak tanımlanan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü ile Serdivan Tunatan Kavşağı'nda bulunan özel hastane çevresinin karayollarından kaynaklı gürültü haritaları çıkarılacak ve rahatsız edici gürültüyü önlemeye yönelik eylem planı hazırlayacağız."

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