Ameliyat öncesinde uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, ameliyat, endoskopi ve benzeri operasyonlar öncesi uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'a yönelik olarak tarama amaçlı gerçekleştirilen PCR testleriyle ilgili zorunluluğun kaldırılmasına yönelik olarak sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi. Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi ve benzeri operasyonlar öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

(İHA)