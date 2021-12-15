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Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak - Son Dakika

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

15.12.2021 10:33
Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

Maaşlarının eridiğine, çalışma koşullarının ağırlaştığına ve sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken sağlık emekçileri hakları ve halkın sağlık hakkı için bir gün hizmet üretmeyecek.

Sağlık emekçileri, hakları ve halkın sağlık hakkı için bugün hastanelerde acil durumlar dışında sağlık hizmeti üretmeyeceğini duyurarak "Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için" dedi.

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

Sağlık emekçileri; TTB, SES, İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, İSTAHED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının çağrısıyla yurt genelinde iş bıraktı.

İstanbul'da pek çok hastanede eylem yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

"NEFES ALAMIYORUZ!"

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

15 Aralık'ta G(ö)REVDE olacaklarını duyuran TTB Merkez Konseyinin açıklamasında, Sağlıkta Dönüşüm Programına dikkati çekilerek "Koronavirüs salgını mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi, artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi" denildi.

"TÜKENDİK EMEĞİMİZ GÖRÜLMÜYOR"

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

"Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var" denilen TTB açıklamasında, tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen ve çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemeyeceğine işaret edildi.

EROĞLU: MAAŞLARIMIZ ERİYOR

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu, pandeminin ortasında sağlıkçıların neden greve gittiğini herkesin sorgulamasını isteyerek "Pandemide sağlık emekçilerine güvenen halkımız bugün de bize güvenmeli" dedi. Tüm toplum için nitelikli sağlık hizmeti talep ettiklerini ve acil durumda olan hastaların tedavilerini aksatmayacakları bilgisini verenEroğlu "Halkımızın içi rahat olsun. Halkımız zaten acil sağlık hizmeti boyutunda sağlık hizmeti alıyor. Yani 5 hemşireden alması gereken hizmeti 2 hemşireden alıyor. Biz bunun farkındayız. Gidişatın bundan daha da kötü olmaması için bu eylem kararını aldık" diye konuştu.

Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak

Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Hastane, Grev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak - Son Dakika


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