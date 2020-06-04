Konya'daki hastanelerde "Yeni Normal Dönem"e geçildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında, yetkililerin ülke genelinde başlattığı aşamalı normalleşme çalışmaları sonrası Konya'daki tüm kamu ve özel hastanelerinde "Yeni Normal Dönem"e ilk adım atıldı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hastalığın Konya genelinde kontrol altına alındığını belirterek, hastanelerde alınan yeni önlemlerle sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması için, tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığınca yayınlanan "Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi" talimatlarına uygun olarak süreci yürüteceğini ifade etti.

Açıklamanın devamında, salgının ilk çıktığı dönemde olduğu gibi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesindeki ek binasının yine Pandemi Hastanesi olarak görev yapacağı, kamu, üniversite ve özel hastanelerinde Kovid-19 tanısı konulan hastaların yine uygun şartlar sağlanarak bu hastaneye nakledileceği ifade edildi.

Kovid-19 tanısı konan hastalar tek hastanede toplanacak

Bu uygulama ile pozitif vakaların artık tek bir hastanede toplanacağını kaydeden Prof. Dr. Koç, "Muayene olmak için diğer hastanelerimize başvuran hastalarımız kurallara uyarak gönül rahatlığı ile muayenelerini olabilirler. Pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanede yoğun bakım hizmetlerinden, izole ve negatif basınçlı odalarına kadar en üst düzeyde tedavi imkanları ile Kovid-19 tanısı konan hastalara sağlık hizmet sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Acil servis hariç, polikliniklerde bu dönem boyunca randevusuz hasta kabulü yapılmayacağına dikkati çeken Koç, vatandaşlardan MHRS üzerinden randevularla hastanelere gitmelerini ve sadece zorunlu haller dışında hasta refakati konusunda yetkililere ısrarcı olmamalarını istedi.

Son olarak salgının kontrol altına alındığını ancak henüz bitmediğini belirten Koç, yeni dönemde de vatandaşlardan sorumluluklarını bilerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini, ancak sosyal alanlarda gösterilecek dikkat ve hassasiyetle bu sürecin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini kaydetti.