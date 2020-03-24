Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı - Son Dakika

Tokat'ta korona virüs önlemleri etkili olurken, hastanelerin acil ve polikliniklerinde yoğunluktan eser kalmadı.



Türkiye'de korona virüsü vakalarını görülmesi ile birlikte önlemler artırılırken, Tokat'ta da 'evde kal' çağrılarına vatandaşların birçoğunun uyduğu görüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedbirler kapsamında güvenlik personeli önlem aldı. Muayeneye gelenlerin ateşi ölçülerek eline dezenfektan sıkıldı. Poliklinikler önünde ise alışılmış olan görüntülerden eser kalmadı. Koridorlar ve hastaların beklediği alanlar boş kaldı. Muayeneye gelen hastalar sıra beklemede tedavi olabildi. Acil serviste de yoğunluğun tamamen düştüğü gözlemlendi.



Hastaneye başvuruda yüzde 70 düşüş oldu



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serhat Karaman, halkın Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda çok fazla ihtiyaç duymadıkça hastaneye başvurmadığını söyledi. Hastaneye başvuru oranında yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın oranda düşüş olduğunu belirten Karaman, "Bu gelişmeyi oldukça olumlu olarak görüyoruz. Hastane olarak gerekli önlemlerimizi aldık. Güncel bilgiler doğrultusunda bu önlemlerimiz de yeniliyoruz. Hastane girişlerinde bizler dahil ateşimiz kontrol ediliyor. Ateşi yüksek olanlar olası vaka polikliniğine yönlendiriliyor" dedi. Karaman, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, "Gerek duymadıkça dışarıya çıkmayalım. İnşallah bu sıkıntıyı ülke olarak kısa sürede atlatacağız" diye konuştu. - TOKAT