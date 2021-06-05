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Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi - Son Dakika

Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi

05.06.2021 17:13

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan aşılanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce vatandaşın aşı olmak için beklediği görüntüler, virüsle mücadelede umut oldu.

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçtiğimiz günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşı olacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Tüm Türkiye'de aşılanmayı bekleyen vatandaşlar hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştururken Ümraniye Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu.

"EN GÜZEL KUYRUK OLABİLİR"

Vaka sayılarının gittikçe düşmeye başladığı bu günlerde vatandaşların aşıya olan ilgisi sevindirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere,"Türkiye'de görülen en güzel kuyruk " yorumları yapıldı. Aşıya olan talep virüsle olan mücadelede umut oldu.

Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi

Corona aşısı, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi - Son Dakika


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