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Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika

Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı

07.09.2021 11:55
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı, System.String[]

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bin civarında kişinin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bin civarında kişinin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine, son dönemde okulların açılması, spor müsabakalarının başlaması, seyahat kısıtlamaları gibi faktörler dolayısıyla vatandaşların aşıya duyarlılık göstermeye başladığını ancak halen aşılamada istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirtti.

Kentte 1 milyonun üzerinde birinci doz, 450 bin civarında ikinci doz aşıların yapıldığını ama bunun yeterli olmadığını ifade eden Usta, "Özellikle belli yaş gruplarındaki kişilerin aşılanmasını takip ettiğimizde, halen daha almamız gereken mesafeler olduğunu görüyoruz. Özellikle 60 yaş, üzerinde ciddi durmamız gereken bir grup. Etkileşimi çok fazla, hastalık olduğunda çok ciddi boyutlara gelebiliyor ki en son yapılan araştırmaya göre yoğun bakımların yaş ortalaması 73. Bu da demek oluyor ki bu yaş grubu insanlar çok daha fazla yoğun bakımlarda entübe olmakta, hatta eks olarak karşımıza gelmekte maalesef." diye konuştu.

Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bininin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerine dikkati çekerek, özellikle bu yaş grubunda tehlikenin devam ettiğini, söz konusu yaş grubundaki aşısız vatandaşların en kısa sürede aşılarını olmaları gerektiğini kaydetti.

Okul çağındaki 15-19 yaş grubundaki 45 bin kişinin henüz aşısını tamamlamadığına işaret eden Usta, "Okullarda öğretmen, servisçi, kantinci, temizlikçi boyutunun yanı sıra bir de öğrenci boyutu var. İlimizde 15-19 yaş grubu için 53 bin civarında hedef kitlemiz varken bunun henüz 7 bin 600 kişisi aşısını tamamlamış olarak görünmekte. Ciddi bir fark var burada. Ciddi bir hedef kitlemiz var, 45 binin üzerinde. Bunların da aşılanmasıyla hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yine 20 ile 60 yaş grupları arasında yüzde 50 civarında tam aşılama görünüyor. Bu da aşılamanın yine yetersiz olduğunu, daha mesafe almamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Usta, aşının salgınla mücadelede en etkili yöntem olduğunu vurgulayarak, "Bazen, 'Aşı yapıldı da ne oldu?' tarzı bir yaklaşım oluyor. Aşı yapıldığı zaman toplumsal bağışıklık sağlanmış oluyor. Aşı yapıldığında virüse vücutta yaşama şansı verilmemiş oluyor. Aşı yapılmayan vücutlarda bir şekilde virüsün yaşama şansı veya tutunma şansı bulduğu vücutlar olmuş oluyor. Bu vücutları korumamız için aşı olalım diyoruz." dedi.

"Yoğun bakım doluluk oranlarımız fule yakın gidiyor"

İl Sağlık Müdürü Usta, artan vakalar ve aşısız hastalar nedeniyle yoğun bakımlarda ciddi sıkıntı yaşadıklarını, yeni çözümler aradıklarını dile getirdi.

Aldıkları tüm önlemlere rağmen yoğun bakımların dolduğunun altını çizen Usta, şöyle devam etti:

"Temiz yoğun diye tarif ettiğimizi Kovid'in bulaşmadığı, Kovid'li hastanın yatırılmadığı yoğun bakımlardan da kısıntılara giderek Kovid'li hastaların yönetilmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Her şeye rağmen açtığımız yerler de dolu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrı mekanlar oluşturmamıza rağmen yoğun bakım doluluk oranlarımız tam doluya yakın gidiyor. Bunun yanında acillerde beklemek durumunda kalan hastalarımız olabiliyor zaman zaman. Bunları da yönetmeye gayret ediyoruz. Ciddi bir şekilde sıkıntımız var. Sıkıntının bir başka boyutu 45 yaş altı olan vakalar. 45 yaş altı yoğun bakımda Trabzon için 15 vakamız var. Bunların 5'i de entübe olarak karşımıza çıkmakta. Bu entübelerin biri de 4-9 yaş aralığında bir çocuk maalesef. Bu kadar önemli bir hastalık, bu kadar üzerinde durulması gereken bir hastalık."

Usta, kurum olarak salgınla mücadele konusunda özveriyle çalıştıklarını ve üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini, halkın bir kısmının da duyarlılığını beklediklerini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika


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