Hastanelere kurulan Manevi Destek birimleri hem hastaları hem personeli memnun ediyor

Hastanelere kurulan Manevi Destek birimleri hem hastaları hem personeli memnun ediyorGönüllü personellerin hastalara verdiği manevi destek yoğun ilgi görüyor Sakarya Manevi Destek Birimi Uzmanı Zeynep Merey: "Sadece bizimle görüşmek için hastanemize gelen vatandaşlarımız da oluyor"SAKARYA - Sakarya'daki gönüllü personellerce hastanelerde 2017 yılında hizmete başlayan Manevi Destek Birimi, hastalardan ve hastane personellerinden yoğun ilgi görüyor. Hastaneye gelenlerin bazılarının sadece manevi destek almayı talep ettiğini anlatan Manevi Destek Birimi Uzmanı Zeynep Merey, "Görüştüğümüz istisnasız herkesten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.Hasta, hasta yakını ve hastane personeline moral, motivasyon desteği vermek, dini sorularına cevaplamak adına Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında başlatılan 'Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik' hizmeti, Sakaryalıların beğenisini kazandı. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM ve Korucuk Kampüsünde açılarak 3 personel hizmet veren birim, ayda ortalama 150 görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme sayısının her geçen gün arttığı destek birimine ilgi her geçen gün artıyor. Hastanelere gelen vatandaşlardan bazılarının sadece manevi destek almak amacıyla geldiğini anlatan Manevi Destek Birimi Uzmanı Zeynep Merey, "Görüştüğümüz istisnasız herkesten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi."Sadece bizimle görüşmek için gelen vatandaşlarımız oluyor"Hizmete olan ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Manevi Destek Birimi Uzmanı Zeynep Merey, "Hasta, hasta yakını ve hastane personeline moral, motivasyon desteği ve dini sorularına cevaplar veriyoruz. Burada hastanın, hasta yakınının veya hastane personelinin bizden ne istediğine bağlı olarak onlarla görüşüp konuşuyoruz. Manevi ve dini açıdan rehberlik etmeye çalışıyoruz. Ortalama ayda 100-150 civarı görüşmemiz oluyor. İlk başlarda daha azdı bu sayı tabi insanların bilinirliği çoğaldıkça günden güne talep giderek artıyor. Sadece bizimle görüşmek için hastanemize gelen vatandaşlarımız da oluyor. Görüştüğümüz istisnasız herkesten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hastalık sürecinde onlara yardımcı olduğumuzu ve o zorlu süreci rahat atlattıklarını dile getiriyorlar. Hastane personeli ile de güzel ilişkilerimiz var. Hastane personelinin bizlere, 'Daha siz kapıdan girerken yüzümüzü güldürüyorsunuz' diyerek bizi karşılıyorlar. Buda bizi yaptığımız işten hoşnut ediyor" dedi."Bize olağan üstü bir katkısı var"İnsanların manevi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Çakar ise, "Manevi destek bizim için çok önemli. Çünkü yapılan tıbbi tedaviler bazen manevi destek ile beraber tamamlanması gerekiyor. Fakat şunun bilinmesi gerekiyor; manevi destek tıbbi tedavinin yerine geçen bir şey değil. Manevi destek uzmanı da doktor değil, psikolog, sosyal destek uzmanı değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor. İnsanların gerçekten ihtiyacı var manevi desteğe. Günümüz Türkiyesi'nde insanların maneviyata bence eskisinden çok daha fazla ihtiyacı var. Çünkü modernizmin neticesinde insanlar artık her şeyin tıbbi tedavi ile olabileceğini düşünüyorlar. ve açıkçası hiç kimse ölmek istemiyor ve ölümü kabul etmek istemiyor. Bu manada manevi destek uzmanlarının bize olağan üstü bir katkısı var" diye konuştu."En önemlisi hocalarımızın gönüllü olarak bu hizmeti yapmaları"İl Müftüsü İhsan Açık, "Hastanedeki hem yatan hastalara hem poliklinikte destek görmek isteyen hastalara yönelik oldu. Hasta yakınlarına da biz manevi destek vermeye çalışıyoruz. Onlarda hakikaten bu noktada moral, motivasyona çok ihtiyaçları var. Bir üçüncü manevi desteğimiz de hastane personeline yönelik. En önemlisi hocalarımızın gönüllü olarak bu hizmeti yapmaları. Günlük 10-25 arası hastaya kadar hizmet veriyorlar. Her geçen günde hizmetleri artıyor. Özellikle hastane personeli daha çok görüşme isteği talebinde bulunuyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı bizden daha fazla manevi destekçi istiyorlar. Manevi Destek Biriminde çalışacak kişinin öncelikle Kur'an Kursu hocamız veya vaiz olması gerekiyor. Din psikolojisi, din sosyolojisi alanında rehberlik alanında bir takım eğitimler alması lazım. Daha sonra da bunu kabul görürse Diyanet İşleri Başkanlığımızın 200 saatlik eğitimini alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.