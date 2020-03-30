Hastanelere ücretsiz "siperlikli maske" üretmek için kolları sıvadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanelere ücretsiz 'siperlikli maske' üretmek için kolları sıvadılar - Son Dakika

Hastanelere ücretsiz "siperlikli maske" üretmek için kolları sıvadılar

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir biyomedikal firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirdiği "siperlikli maske"yi, sponsorların desteğiyle seri üretime geçerek Türkiye'deki hastanelere ücretsiz göndermeyi planlıyor.

Afyonkarahisar'da bir biyomedikal firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirdiği "siperlikli maske"yi, sponsorların desteğiyle seri üretime geçerek Türkiye'deki hastanelere ücretsiz göndermeyi planlıyor.

Kentteki bir biyomedikal firmasının sahibi olan biyomedikal mühendisi Aydın Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da kurdukları firma ile iki yıldır yerli ve milli tıbbi cihaz üretimi yaptıklarını söyledi.

İlk önce üniversite-sanayi iş birliğiyle yerli ve milli tasarım olan yoğun bakımda yatan, ağızdan beslenmesi mümkün olmayan, özellikle prematüre bebeklerin ve daha büyük hastaların damar yoluyla beslenmesinde kullanılan Total Parenteral Nütrisyon (TPN) yazılımı ve dolum cihazı geliştirdiklerini belirten Coşkun, cihazın şu anda Türkiye'de 17 hastanede hizmet verdiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemi ilan ettiği Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlaması ile firma olarak sağlıkçılar için siperlikli yüz maskesi üretmeye karar verdiklerini dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Mühendis arkadaşlarımızla önce 3 boyutlu yazıcıda maskelerimizi tasarladık. İlk ürünlerimizi yaptık ve çok da başarılı olduk. Siperlikli maskelere Türkiye'deki bütün hastanelerden talepler söz konusu. Üretimini yapacağımız siperlikli maskeleri hızla ülkemizdeki hastanelere ücretsiz göndereceğiz."

Coşkun, Türkiye'deki hastanelerin en az 2-3 milyon ihtiyacı olduğu siperlikli maskelerin seri üretiminin biraz zaman alacağını ancak hızla üstesinden geleceklerini vurguladı.

Enjeksiyon kalıplarının 3-4 gün içerisinde hazırlanacağını anlatan Coşkun, "Sponsorlarımızın destekleriyle inşallah, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Afyonkarahisar'da üreteceğimiz maskeleri, Türkiye'deki hastanelere ve sağlık ocaklarına ulaştıracağız. Hedefimiz ilk etapta 500 bin sperlikli maske üretip dağıtımını yapmak." dedi.

Siperliklli maskelerin özelliğine ilişkin de bilgi veren Coşkun, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını biliyoruz. Ürettiğimiz maskeler, çok kullanışlı. Maskenin filtresi, 10-15 günlük kullanımda kirlendiğinde pratik şekilde çıkarılıyor. Hemen akabinde yenisi takılabiliyor. Uzun ömürlü bir maske haline getirdik. Bu siperlikli maskeler ile koronavirüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasını engelleyeceğiz. Amacımız sağlık çalışanlarımızı korumak."

Hastanelere ücretsiz siperlikli maske üretmek için kolları sıvadılar

Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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