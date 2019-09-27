Son Dakika Haberleri: "Hastanelerimizde sıkıntı söz konusu değil"
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"Hastanelerimizde sıkıntı söz konusu değil"

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dün yaşanan depremin hastanelerde herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dün yaşanan depremin hastanelerde herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi? Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silivri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerinden bilgi alan Koca, servisteki hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Akif Ersoy Hastanemiz ile Silivri Devlet Hastanemizde incelemelerde bulunarak hastalarımızın ve hastanelerimizin durumu hakkında bilgi aldık. Depremin ardından hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Sağlık hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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