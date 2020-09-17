Hastanelerin doluluk oranını açıkladı - Son Dakika

Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
Kütahya il genelinde, Korona virüs (Covid-19) hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu belirtildi.
Kütahya il genelinde, Korona virüs (Covid-19) hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası şehirlerin yoğun bakım yatak doluluk oranlarını ve ventilatör doluluk oranlarını harita üzerinde açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, Kütahya il genelinde, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA
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