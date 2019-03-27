Son Dakika Haberleri: Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden

Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden

1 saat önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında yapılan protokoller doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı tesislerin ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesi, cezaevindeki hükümlüler tarafından dikilecek.

Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden , System.String[]
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında yapılan protokoller doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı tesislerin ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesi, cezaevindeki hükümlüler tarafından dikilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57 

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Ekonomi
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