Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden
1 saat önce
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında yapılan protokoller doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı tesislerin ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesi, cezaevindeki hükümlüler tarafından dikilecek.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gemlik
Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında yapılan protokoller doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı tesislerin ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesi, cezaevindeki hükümlüler tarafından dikilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57
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