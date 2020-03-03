Hastanelerle ilgili şikayetler pes dedirtti: Asansörde parmak izi var - Son Dakika

İZMİR'de, hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik gün içinde yüzlerce şikayet yağdığını belirten Demokratik Sağlık-Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, şikayetlerin bazılarının çok ilginç olduğunu belirterek, 'Asansörde parmak izi var', 'Hastanede çalışan herkesin üniversite mezunu olması gerekir' gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Bu şikayetlerin hastaneye kadar gelerek konuyla ilgili dosya açılması, bize göre zaman kaybıdır. Şikayetlere yönelik bir eleme mekanizması olmalı" dedi.

Türkiye'deki kamu kurumları arasında en fazla memnuniyet oranına sahip olan kurumun sağlık kuruluşları olduğunun bilinmesine rağmen, hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik gün içinde yüzlerce şikayet yağıyor. İlginç şikayetlerin meydana geldiği İzmir'de bulunan küçük bir hastane bile günde ortalama 14 kez CİMER'e şikayet ediliyor. Bu şikayetlerin içinde çok ilginç örneklerin olduğunu söyleyen Demokratik Sağlık- Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, memnuniyet oranının yüzde 95 olduğunu vurguladı. Doğruyol şikayetlerin bazılarının çok ilginç olduğunu ve anlam veremediklerini anlatarak "Hastanelerin memnuniyet oranları yüzde 95'leri bulmasına rağmen bu şikayetlere anlam veremiyoruz. Bu şikayetlerin içerisinde çok çarpıcı ve ilginç olanları da var. İzmir'de son birkaç gün içindeki örneklere baktığımızda; 'Asansörde parmak izi var', 'Üniversiteden sevk edilen hastanın ilacının damar yolundan verilmesi gerekir','Hastanede çalışan herkesin üniversite mezunu olması gerekir' gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Bu şikayetler bize göre yersiz ve gereksiz. Bunları söylerken vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Haklı olan vatandaş, gerçekten sağlık personeli tarafından mağdur ediliyorsa vatandaşımızın hakkını korumak bizim görevimizdir. Ancak bir vatandaşın 'Asansörde parmak izi var' diyerek yaptığı şikayetin hastaneye kadar gelerek konuyla ilgili dosya açılması, bize göre zaman kaybıdır" diye konuştu.

'MOTİVASYONU ETKİLİYOR'

Doğruyol, memnuniyet oranlarının yüksekliğine rağmen şikayetlerin de fazla olduğunu belirterek, bunu hasta psikolojisine bağladıklarını söyledi. Ahmet Doğruyol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En küçük hastanelerimizin bile yüzde 90'ların üzerinde memnuniyet oranları bulunuyor. Bu yüksek oranlara rağmen, İzmir'de sağlık kuruluşlarına yönelik çok fazla şikayet var. Bu durumu biraz da hasta psikolojisine bağlıyoruz. Evladını, yakınını hastaneye getiren bir vatandaşın psikolojisinin çok normal olamayacağını biliyoruz. Allah korusun, hepimiz aynı şeyleri yaşayabiliriz. Bunun yanında çok çarpıcı şikayetler yapılıyor. Bu şikayetlerin de 4483 sayılı kanuna göre ön incelemeye geçmesinden dolayı, hastanedeki idareci arkadaşlarımızın çalışma motivasyonları bozuluyor ve bunlara cevap verme amacıyla çok uzun zamanlar harcıyorlar. Aynı zamanda hastanede çalışan hemşire ve doktorların da motivasyonlarında düşüş meydana geliyor. Sağlık personelleri hastayı en iyi düşünen kişilerdir. Burada konunun uzmanı olmayan vatandaşların şikayetçi olması ve her şikayetin dikkate alınması maalesef moral ve motivasyon açısından sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Burada şikayetlere yönelik bir eleme mekanizmasının olması gerektiğini düşünüyoruz."