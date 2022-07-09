Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim? - Son Dakika
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Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim?

09.07.2022 10:28
Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim?

AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu. Sedat Kaygısız (49), ambulanstan inerken gazetecilere "İlk yaralanan ben miyim?" diye sordu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu yıl kurbanlığını kendisinin kestiğini belirten Hacı Gündoğdu (30), "Birinci hayvanı kestik ve ikincide kendimi kestim. Bununla ucuz atlattık. Amatör kasap olunca böyle oldu" dedi.

Ambulanstan inerken gazetecilere, "İlk yaralanan ben miyim?" diye soran Sedat Kaygısız ise "Kurban keserken ayaklarım hayvanın altında kaldı. Hayvanı yatırken yaralandım ve ilk kez başıma böyle bir olay geliyor" diye konuştu.

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Bakan Kurum bayram namazını Konya'da kıldı Bakan Kurum bayram namazını Konya'da kıldı Son dakika: SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Son dakika: SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim? - Son Dakika

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