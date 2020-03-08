"Hastanemiz kadın istihdamında lider"

Hastanelerinde kadın istihdam oranının yüzde 74 olduğunu dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Aydemir , "Çalışan kadın doktor sayımız da ülke ortalamasının üzerinde. OECD'nin 'Sağlık Sektörü'nde Cinsiyet Eşitliği' raporunda çalışan kadın doktor oranı Türkiye 'de yüzde 40, ABD'de yüzde 34, bizde ise yüzde 41. Dolayısıyla biz bu alanda da lideriz " dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Aydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada sağlık sektöründe kadın gücünün önemini vurguladı. Sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin çoğunlukta kadınların çalıştığı sektörler olduğunu söyleyen Serkan Aydemir, "Kadınlar güler yüzlü, yapıcı, olayları geniş pencereden değerlendirme becerisiyle, krizi profesyonelce yönetiyor, farklı görüşleri ve iletişim becerileriyle bize rehberlik yapıyor. Bu özellikleri onları erkek çalışanlardan daha avantajlı hale getiriyor, sağlık sektöründe de kaliteyi yükseltiyor" dedi.

HER DÖRT ÇALIŞANDAN ÜÇÜ KADIN

Serkan Aydemir, rakamlarla Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Medipol Sağlık Grubu'nun kadın çalışan verilerini açıkladı. Aydemir, "Medipol Sağlık Grubu'nda görevli 8 bin personelin yüzde 70'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük özel üniversite hastanesi olan Medipol Mega'da ise oran bunun üzerinde. Bin 778 kadın çalışanımız var. Rakamsal olarak baktığımızda yüzde 74'lük bir orandan bahsedebiliriz, başka bir deyişle her dört çalışandan üçü kadın. Gururla söyleyebiliriz ki; bu oran Türkiye ve uluslararası ortalamaların üzerindeyiz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2017'da yayımladığı 'Sağlık Sektöründe Cinsiyet Eşitliği' raporunda çalışan kadın doktor oranını Türkiye'de yüzde 40.1, ABD'de yüzde 34.1 olarak açıklamıştı. Bizim çalışan kadın doktor oranımız yüzde 41. Biz bu alanda da liderliğimizi sürdürüyoruz. Medipol ailesi olarak eşitlik ilkelerini gözetiyor, işe alım politikalarımızı buna göre düzenliyoruz. Çünkü sadece sağlık sektörünün değil ülkenin de ancak kadının iş hayatına, ekonomik ve sosyal gelişimine destek vermekle gelişeceğine inanıyoruz" bilgisini verdi.

YÖNETİCİ VE TERFİ ORANINDA ARTIŞ

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin yönetiminde de kadınların sözünün geçtiğini anlatan Serkan Aydemir şunları söyledi: Şu anda hastanemizde 44 farklı üst makamda 23 kadın yöneticimiz bulunuyor. Kurumumuzda kadın yönetici oranı yüzde 52. Son bir yıllık süreçte üst pozisyona terfi eden kadın çalışanımızın sayısı 261 kişiye ulaşmıştır. 2018-2019 yılları arasında kadın personel oranımızı yüzde 30 yükselttik.

DOĞUM KARİYERE ENGEL DEĞİL

Kadınların kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından doğum sonrası işe dönüş hakkında da bilgi veren Serkan Aydemir, "Doğum iznine ayrılan kadın çalışanlarımızdan yüzde 92'si işe dönüyor. İş dünyasında doğum sonrası kadının iş hayatında düşük performansla çalışacağı gibi yanlış bir kanı var. Bizim gözlemlerimiz tam tersini gösteriyor. Doğum yapan kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki performansı düşmüyor, aksine ivme kazanıyor. Çocuklarını iyi imkanlarda büyütmek için işlerinde daha verimli çalışan kadınlar kariyer hedeflere çok hızlı ilerliyor" şeklinde konuştu.

MESLEKİ EĞİTİM, KREŞ, İZİN DESTEĞİ

Serkan Aydemir, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde çalışan kadın personel sayısını ve niteliğini artırmak için izledikleri yol haritasını da şöyle açıkladı:

Hastanede, hekimlik, hemşirelik, teknisyenlik, laborantlık, idari kadrolar gibi üç yüzün üzerinde farklı görev tanımıyla karşılaşabilirsiniz. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün kadın çalışan oranı yüzde 83, Ayaktan Hasta Hizmetleri'nin yüzde 91, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün yüzde 78'dir. Kurum politikamız olarak ayaktan hasta hizmetlerimiz, yatan hasta hizmetlerimiz, hemşirelik hizmetlerimiz ve laboratuvar hizmetlerimizin kadın çalışan oranı en az yüzde 80 olarak belirlenmiştir. Bizler işe alımlarımızı yaparken bölümün kadın ve erkek çalışan oranlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Mesleki beceriler için uzun süreli ve her yıl tekrarlanan eğitimler, kariyer fırsatları için yönetici yetiştirme programları, sosyal etkinlikler gibi birçok uygulama ile kadın çalışma arkadaşlarımızı destekliyoruz. Hedefimiz kadın çalışan sayımızı yüzde 85'in üzerine taşımak. Kadın çalışanlarımızın iş hayatına devam etmeleri veya iş hayatına katılmaları için esnek yan haklar sunuyoruz. Kısmi süreli çalışma desteği, çocuk okul yaşına gelene kadar kısmi çalışma desteği, doğum izinlerinde esneklik, süt izinleri, kreş gibi pek çok destek veriyoruz. Biliyoruz ki kadınların iş hayatına katılması hem sektörümüze hem ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır"

- İstanbul