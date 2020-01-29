Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev - Son Dakika

Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev

6 saat önce

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 30 yıldır görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. İsmail Özpınar, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev, System.String[]

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 30 yıldır görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. İsmail Özpınar, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Özpınar, hastanede düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Meslek hayatındaki 40 yıllık görevinin son 30 yılını Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak sürdüren Dr. İsmail Özpınar vefat etti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman hekim için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene merhumun eşi, çocukları, hastane yönetimi ve görev yaptığı mesai arkadaşları katıldı. Hastane İmam Hatibi Kadir Yılmaz tarafından okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua yapıldı. Törende konuşma yapan Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, 40 yıldır hastalara sağlık hizmeti sunan hekimin hizmetleri için teşekkür etti. Törenin ardından merhumun tabutu, Hatuniye Camiine götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özpınar dualar eşliğinden sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. - MANİSA

Merkezefendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi
Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]