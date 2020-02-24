Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kadın, fare zehri içip intihar girişiminde bulundu.

Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kadın, fare zehri içip intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, aynı araçla hastaneye gelen 4 kişinin de zehirlenmesi paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar, korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı.


Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 2 çocuk annesi D.T., fare zehri içip intihar girişiminde bulundu. Kadının fenalaştığını gören yakınları ve komşuları D.T.'yi kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan D.T. tedavi altına alındıktan sonra kadını hastaneye getiren 4 kişide de zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.


Vatandaşlar korona virüsünden korktu


Zehirlenme olayına karşı önlem alan sağlık çalışanları bir süreliğine hasta kabulünü durdurdu. Hastane girişlerinin kapatılması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan 2 çocuk annesi D.T. ile beraberindeki Ş.G., E.T., H.T. ve S.G., Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]