Son Dakika Haberleri: Hastanenin acil girişinde silahla yaralama

Hastanenin acil girişinde silahla yaralama

12 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, özel bir hastanenin acil servisi girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Hastanenin acil girişinde silahla yaralama, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, özel bir hastanenin acil servisi girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
İlçenin Derebahçe Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisi girişine gelen Anıl Cömert (26), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Cömert, acil serviste tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kovan bulundu.
Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:17 Kaynak: AA
İlkadım, Samsun, Acil Servis, Güncel
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