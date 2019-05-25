Hastanenin acil girişinde silahla yaralama
12 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde, özel bir hastanenin acil servisi girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:17 Kaynak: AA
'un İlkadım
ilçesinde, özel bir hastanenin acil servisi girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
İlçenin Derebahçe Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisi girişine gelen Anıl Cömert (26), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Cömert, acil serviste tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kovan bulundu.
Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Müge Anlı'da, Ecrin'in Amcasının Ensest İçerikli Cinsel Film İzlediği Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz
Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı