Hastanenin bahçesinde dolaşan inekler görenleri şaşırttı

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Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti

Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

Bakıcısına 20 milyon lira bırakan ünlü iş adamı tek bir şey istemiş!