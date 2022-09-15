Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice şehit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice şehit edildi

15.09.2022 11:54
Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice şehit edildi

ESENYURT'ta, 'Sessiz olun' uyarısı yüzünden bıçaklanarak öldürülen hastanenin güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde açıklama yapıldı.

ESENYURT'ta, 'Sessiz olun' uyarısı yüzünden bıçaklanarak öldürülen hastanenin güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde açıklama yapıldı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doktor Adem Polat, "Hasta yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir" dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum B. ve Çetin K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum B. ve Çetin K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, "Sessiz olun. Başka hastalar da var" dedi. Mazlum B. ve Çetin K., dışarı çıkıp araçtan aldıkları bıçakla Tuğrul Okudan'ı kalbinden yaraladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Okudan'ın 1 buçuk ay önce evlendiği öğrenildi.

Okudan'ın mesai arkadaşları ve bağlı olduğu sendika yetkilileri hastane bahçesinde bir araya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Adem Polat, "Dün akşam 18.00 sıralarında kardeşimiz ve arkadaşımız görevi başında hastaya yardım ederken, yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir. Tuğrul kardeşimizi yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki görev aşığı, yardımsever, güler yüzlü ve saygılı biri olmasına rağmen bu talihsiz olayı yaşaması bizleri derinden yaralamıştır. Sağlık sektöründe gün geçmiyor ki bir şiddet olayı yaşanmasın. Sağlıkta şiddetle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecektir. Hepimiz ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

"TUĞRUL'UMUZUN SESİNİ EBEDİYEN KESTİLER"

Okudan'ın bağlı olduğu Özsağlık – İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, "Hastanede sessizlik çağrısı yapan güvenlik görevlisi üyemiz Okudan'ın sesini, ebediyen kestiler. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışanların ve çevrenin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okudan'ı kaybettik. Hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden 'Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın' diye uyardığı için araçlarından aldıkları bıçakla, gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Birisi 11 ayrı suçtan, diğer 27'den fazla suçtan sabıka kaydı bulunan bu vandalların sokakta ve hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal. Daha 1 buçuk aylık evli, hayalleri hedefleri olan güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okudan, kurumunu ve hastanenin asayişini, diğer hastaların hakları için sessiz olunmalı çağrısı yapmıştı. Bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı? Tuğrul'umuzun sesini ebediyen kestiler" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi (Ek bilgiyle) ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (Ek bilgiyle) ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice şehit edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:01:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice şehit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement