Son Dakika Haberleri: Hastanenin Dış Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı

Hastanenin Dış Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı

1 saat önce

İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı.

Hastanenin Dış Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı, System.String[]
İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde saat 17.00 sıralarında çıkan yangında, onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında hastanenin duvarında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:09 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel
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