Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi - Son Dakika

Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi
14.10.2020 15:59
- Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta Ankara'daki hastanelere iptal edildi.
- Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi
ANKARA - Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta Ankara'daki hastanelere iptal edildi.
Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir ekip tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
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