Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi - Son Dakika

Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde enerji israfına yol açan ve yaklaşık 30 yıldan beri kullanılan eski sistem buhar kazanlarını yenilendi.

Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde enerji israfına yol açan ve yaklaşık 30 yıldan beri kullanılan eski sistem buhar kazanlarını yenilendi.


Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Hastanemizde ısıtma amaçlı kullanılan buhar kazanları 1990 yılında yapılmış olup, eski olması ve çok enerji tükettiği için bağlantı tesisatlarında çoğu noktada sızıntılar olmaktaydı. Sahip oldukları basınç dolayısıyla kullanılması uygun olmadığı ve yapılan basınç kup testlerinde çıkan uygunsuzluk sonucu, buhar kazanları sulu kazanlarla değiştirilmiş, tüm bağlantı elemanları dogalgaz sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir. Doğal gazla çalışan kazanların işletilmesinde insan faktörü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaylaşmıştır.


Bu sayede iş güvenliği kapsamında daha güvenilir olan sistemlerin kullanılması sağlanmıştır.


Ayrıca birçok bağlantı noktasındaki sızıntılar sonlandırıldığından ve yakıt ekonomisini sağlamak için, tesisatta bir otomatik kontrol panelinin bulunması nedeniyle daha düşük enerji tüketen sistemler kullanıldığından ilk kullanıldığında doğalgazdan yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yüksek kapasiteli, yüksek enerji kapasitesine sahip düşük enerji tüketen, eski sistemden daha güvenilir, rasyonel ve dengeli ısıtma imkanı sağlayan ısıtma sistemi hastanemize kazandırılmıştır" denildi. - AYDIN

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:33:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]