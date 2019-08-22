Son Dakika Haberleri: HASTANENİN İLAÇ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI
Son Dakika Güncel Haber

HASTANENİN İLAÇ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

1 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı. Hastanede paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İlaç deposundan dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı ilaç deposuna müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bir süre depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak
Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 08:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HASTANENİN İLAÇ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]